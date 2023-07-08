"Ми стали новою "армією" Путіна": європейський клуб наніс на свою форму кольори прапору Росії

Нідерландський Херенвен тотатольно осоромився на цілий світ. Фанати клубу дуже не задоволені вибором свого улюбленого клубу.

Херенвен представив нову ігрову форму. Реакція вболівальників "суперфрізів" стала неочікуваною для керівництва нідерландського клубу.

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Не беруть до уваги думку фанатів

Херенвен презентував новий гостьовий комплект форми, в якій буде виступати у наступній кампанії. Нідерландський клуб вирішив поексперементувати та зробити "особливу" форму. "Суперфрізи" розробили комплект, який повинен був нагадати своїм уболівальникам про сезон 1993/94, коли Херенвен повернувся до еліти тамтешнього футболу і до цих пір не вилітав. Проте клуб допустив одну фатальну помилку.

"Суперфрізи" нанесли на рукав форми кольори, які в точності повторюють прапор країни-агресора Росії, що викликали шквал критики зі сторони вболівальників Херенвена. Фанати "суперфрізів" тотально знищують свій улюлений колектив у соціальних мережа, зокрема, пишучи подібні коментарі: "Боже, це просто жахіття! Хто обирав це поєднання кольорів?", "Хтось може пояснити, чому на нашій формі російський прапор?", "Автор форми – тотальний бовдур", "Ми що, стали новою армією Путіна?. У керівництва Херенвена є своя думка на дану ситуацію.

Є люди, які асоціюють з нашою формою ситуацію у світі, проти якої всі хотіли б виступити. Звісно, наш клуб також виступає проти. Але нас дуже дратує і засмучує те, що всі сприйняли це таким чином. Я ж бачу рукав з кольорами Херенвена і нашої рідної Фрісландії. З гостьовою футболкою завжди можна поекспериментувати. Ми пишаємося тим, що безперервно граємо в еліті ось уже 30 років. На щастя, ми також отримуємо багато позитивних відгуків, а деякі навіть вважають, що це найкрасивіша футболка у світі,

– сказав комерційний директор Херенвена Мартін Купман.

Скандальна форма Херенвена / інстаграм "суперфрізів"

Таким чином, керівництво "суперфрізів" не збирається змінювати свій вибір, а всього лиш намагається виправдати поєднання кольорів гостьової форми та не зважати на позицію власних вболівальників.