Хемілтон виграв дебютний гран-прі Катару, Алонсо вперше за 7 років на подіумі

Формула-1 вперше в історії завітала у Катар. Перемогу на гран-прі Катару 2021 року завоював британський пілот Mercedes Льюїс Хемілтон.

Дебютний поул у Катарі 20-го листопада завоював Льюїс Хемілтон, який випередив Макса Ферстаппена та Валттері Боттаса. Та перед гонкою Ферстаппен і Боттас втратили свої позиції.

До слова Хемілтон виграв гран-прі Сан-Паулу, стартувавши з 10-го місця: Ферстаппен – другий

Стюарди покарали обох пілотів за те, що вони не скинули швидкість у кваліфікації, коли горіли жовті прапори. У підсумку Макс отримав +5 позицій, а Боттас – +3.

Прорив Ферстаппена і спокійний старт Хемілтона

На старті недільної гонки Ферстаппен швидко відігрався, вийшовши на друге місце на 5-у колі. Натомість Боттас втратив аж 5 сходинок та вилетів за межі топ-10. Валттері довелося прориватися вперед.

На старті прорив вдався Серхіо Перес, який сенсаційно не пройшов у фінал кваліфікації. До 10-го кола "Чеко" вже був шостим. З групою лідерів його розділяли Фернандо Алонсо, П'єр Гаслі та Ландо Норріс, яких він до середини гонки пройшов.

Хемілтон спокійно стартував, зберігши лідерство. Після екватора гонки в лідерах були по два пілоти Mercedes та Red Bull. Хемілтон випереджав Ферстаппена, за яким йшли Боттас і Перес.

Боттас не заїжджав у бокси й вибрав тактику одного піт-стопу. На 34-у колі фін поплатився проколом лівого колеса й вилетів у гравій.



Боттас вилетів у гравій / Фото twitter.com/F1

Валттері вдалося повернутися на трасу й, пропустивши Переса та Алонсо, він заїхав у бокси. Пілоту Mercedes замінили не тільки колеса, але й переднє крило. Боттас повернувся на трасу, відстаючи від лідерів на одне коло й безнадійно застряг за межами топ-10. На 51-у колі він зійшов з дистанції.

Хемілтон, як і Ферстаппен та Перес пішов на другий піт-стоп. Якщо боротьби за перемогу не було, то за третє місце на подіумі розгорілася справжня битва.

Боротьба за подіум і драма через гуму

Перес після піт-стопу виїхав сьомим і змушений був прориватися через трафік у боротьбі за подіум. "Чеко" без проблем пройшов Ленса Стролла, після чого мав трішки проблем з Естебаном Оконом.



Перес пройшов Окона / Фото twitter.com/F1

Перес стрімко скорочував відставання від Ландо Норріса й британець здався на 51-у колі, заїхавши у бокси. Ландо виїхав з боксів за межами топ-10.

За 6 кіл до завершення гонки Алонсо вигравав у Переса 12 секунд. Але питання було в тому, чи витримає гума на боліді Alpine. Алонсо тільки одного разу бував у боксах.

Наприкінці гонки на обох болідах Williams відмовила гума, тому Джордж Расселл через проколи, як у Боттаса, заїхав у бокси. Ніколас Латіфі не зміг добратися до боксів.

На фоні цього перед пілотами, які тільки одного разу були в боксах, постало питання: ризикнути й не заїжджати в бокси, чи спокійно доїхати гонку. Це стосувалося Окона, Стролла та обох пілотів Ferrari. Четверо гонщиків вели боротьбу за 5-у сходинку.

На 55-у колі з'явився віртуальний автомобіль безпеки, адже маршали прибирали болід Латіфі. Автомобіль безпеки врятував гонщиків, що вирішили ризикнути.

У підсумку Алонсо зберіг третє місце. Фернандо потрапив на подіум вперше з гран-прі Угорщини 2014 року. Тоді, виступаючи за Ferrari, іспанець фінішував другим.

Результати гран-прі Катару (залікова зона)

1. Льюїс Хемілтон (Mercedes)

2. Макс Ферстаппен (Red Bull)

3. Фернандо Алонсо (Alpine)

4. Серхіо Перес (Red Bull)

5. Естебан Окон (Alpine)

6. Ленс Стролл (Aston Martin)

7. Карлос Сайнс (Ferrari)

8. Шарль Леклер (Ferrari)

9. Ландо Норріс (McLaren)

10. Себастьян Феттель (Aston Martin)