Хаузер сенсаційно перемогла у спринті, провал українок в Естерсунді

Жіночий спринт в Естерсунді (Швеція) розпочав другий етап Кубка світу з біатлону. Лише одна українка потрапила у топ-20.

Дві несподіванки на п'єдесталі

Шведський Естерсунд морозною та вітряною погодою зустрів біатлоністок на трасі. Маленьку сенсацію створила австрійка Хаузер. Ліза-Тереза вибила усі мішені та перемогла у спринті.

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Срібну нагороду здобула Ельвіра Еберг, сестра Ганни Еберг. Ельвірі зовсім трохи не вистачило для того, щоб повторити успіх своєї старшої сестри. Трійку лідерок замкнула ще одна несподіванка спринту з Білорусі Ганна Сола.

З українок найкращою стала Юлія Джима, яка з одною хибою фінішувала 19-ю. Інші біатлоністки синьо-жовтої команди провалились.

Результати жіночого спринту

1. Ліза-Тереза Хаузер (Австрія)

2. Ельвіра Еберг (Швеція) +12.5

3. Ганна Сола (Білорусь) +14.4

…

19. Юлія Джима (Україна) +59.6

49. Дарія Блашко +1:50.7

60. Валя Семеренко +2:04.9

66. Олена Білосюк +2:18.6

77. Віта Семеренко +2:31.9

Жодна не відстрілялась на нуль

Першою серед українок на старт вийшла Олена Білосюк. Досвідчена спортсменка бездоганно відстрілялась на лежці, але не рвала темп на трасі. Тому її результат після першої стрільби був поза топ-10.

Підтримала подругу по команді Юлія Джима, яка з нулем пішла на друге коло. Навіть пориви вітру не завадили киянці швидко відстрілятись на вогневому рубежі. Українка потрапила у десятку найкращих.

За декілька хвилин на другу свою стрільбу приїхала Білосюк. Олена не змогла впоратись з вітром та двічі схибила. Несподівано для усіх лідерство після перших двох стрільб захопила білоруска Дінара Алімбекова.

Джима могла бути у топ-10

На стійці Джима прикро влучила четвертим пострілом у "молоко" та поїхала на штрафне коло. Якби Юлії вдалось вибила усі п'ять мішеней, то змогла б претендувати на лідерські позиції.

Третьою на трасу поїхала під 49-м номером Віта Семеренко. Одна з сестер вже на першій стрільби вибила 4 з 5-ти. Що не скажеш про її другу стрільбу – чисто. Щодо лідерок, то чудову гонку видала австрійська біатлоністка Ліза-Тереза Хаузер, яка з двома нулями очолила таблицю.

Блашко не стала найкращою

Передостанньою з українок на трасу вийшла Валя Семеренко. Друга з сестер із нулем пройшла першу стрільбу. Від лідерки відставання складало 35 секунд. Валентина, як і її сестра Віта, завершила гонку з одним колом штрафу.

Останньому на старт виїхала Дарія Блашко, яка приєдналась до головної команди після двох "бронз" на Кубку IBU. Вже на лежці українка вибила усі п'ять мішеней. Цікаво, що на першому колі Дарія ходом поступилась лише Джимі.

Не змогла з нулями пройти дві стрільби Блашко – третій постріл у "молоко".

У гонку переслідування відібрались Юлія Джима, Дарія Блашко та Валя Семеренко. Жіночий персьют відбудеться 4 грудня о 14:00.