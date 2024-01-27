Барселона залишиться без тренера: легендарний Хаві оголосив про відхід з клубу

Хаві Ернандес оголосив, що залишить Барселону наприкінці сезону 2023-2024. Каталонський фахівець вважає, що команді потрібні зміни.

Цього сезону Барселона має певні проблеми із результатом. Команда йде лише третьою в Ла Лізі та відстає від лідера Реала аж на десять балів. Також каталонці вилетіли з Кубка Іспанії від Атлетіка, але вийшли в плей-оф Ліги чемпіонів вперше за три роки.

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Легенда йде з Барселони

Влітку ж на "блаугранас" чекають зміни на тренерському містку. Головний тренер Барселони Хаві Ернандес оголосив про відхід з клубу. Раніше про таке ж рішення оголосив тренер Ліверпуля Юрген Клопп.

Контракт спеціаліста завершується у червні 2024 року і він його не збирається продовжувати. Про це він заявив після програного матчу Ла Ліги Вільярреалу (3:5). Коуч зізнався, що узгодив це рішення із керівництвом клубу.

У червні я залишу клуб. Це рішення ми обговорили з президентом та представниками клубу. Барселоні потрібна зміна напрямку. Ми дійшли до точки неповернення, тому настав час змін. Я вважаю, що настав час йти,

– заявив Хаві.

Неймовірна кар'єра "Маестро"

Хаві Ернандес є живою легендою Барселони, адже саме їй присвятив майже всю кар'єру. "Маестро" є вихованцем клубу, за який виступав з 1998 по 2015 роки. У 767 матчах півзахисник забив 85 голів. В якості гравця Хаві виграв з Барсою:

4 Ліги чемпіонів

8 чемпіонств у Ла Лізі

3 Кубка Іспанії

6 Суперкубків Іспанії

по 2 Суперкубка УЄФА та Клубних чемпіонати світу

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З 2015 по 2019 роки Хаві виступав за катарський Аль-Садд, а потім і очолив цю команду, почавши тренерську кар'єру. У Барселону вже коучем Ернандес повернувся в листопаді 2021 року.

За цей час команда під його керівництвом провела 122 матчі, вигравши 75 з них. Минулого сезону Хаві допоміг Барселоні стати чемпіонами Іспанії та здобути Суперкубок країни.