"Нема чого коментувати": екстренер Динамо із Білорусі послав російських журналістів за кораблем

Колишній футболіст та тренер київського Динамо Олександр Хацкевич змінив свою позицію щодо Росії. Свого часу спеціаліст попрацював у ворожій країні, але тепер це рішення називає своєю головною помилкою у житті.

Із середини грудня 2019-го по середину березня 2021-го років Олександр Хацкевич очолював російський Ротор із Волгограда. На чолі команди провів 26 матчів. Тепер цей період у тренерській кар'єрі білоруського спеціаліста є найгіршим у житті.

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Вказав єдиний правильний напрямок росіянам

Колишній динамівець різко змінив свою позицію про Росію після повномасштабного вторгнення в Україну, де він здобув свій авторитет у світі футболу.

Олександр Миколайович назвав ворожу країну "ср*ною", як і Волгоград, де він очолював футбольний клуб. Після цих слів російські журналісти видання "Висота 102" зателефонували 50-річному білоруському наставнику, аби спробувати вмовити його відректись від своїх слів, передає 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Хацкевич не став коментувати свою заяву та просто кинув слухавку. Після чого росіяни вдруге зателефонували колишньому тренеру київського Динамо та нарвали на жорстку, але водночас правильну відповідь від білоруса.

Хлопці, ідіть на х**. До побачення, е**в рот,

– відповів Хацкевич нав'язливим представника пропагандистських ЗМІ.

Росіяни на цьому не зупинились та перепили Хацкевича, чи відмовляється він від своїх слів про "ср*ну Росію та Волгоград".

Ви мене взагалі чули? Який відмовляюся? Ідіть на х**,

– повторно послав росіян за кораблем Хацкевич.

Нагадаємо, що із 1996- по 2004-ті роки Хацкевич грав за київське Динамо, яке згодом очолював двічі. Спершу у вересні 2012-го (1 день) а потім влітку 2017-го. Також був тренером і виконувачем обов'язків головного коуча у другій команді киян.

Якраз після роботи у київському клубі Хацкевич поїхав працювати у Росію. На чолі киян провів 105 матчів та привів команду до двох трофеїв. Один кубок наставник здобув із російським клубом.

Хацкевич поїхав тренувати Другу лігу Польщі