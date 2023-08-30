Харлан продала на аукціоні іменну ляльку Барбі: не одна тисяч доларів піде на допомогу ЗСУ

Титулована фехтувальниця Ольга Харлан вирішила зробити черговий внесок у перемогу України у війні над Росією. Українська шаблістка виставила на аукціон ексклюзивну іменну ляльку Барбі.

20 серпня Ольга Харлан оголосила про початок аукціону із лотом, який існує лише в одному екземплярі у світі. Розіграш тривав 10 днів та буде закінчений 30 серпня.

До теми Ольга Харлан виставила унікальну ляльку Барбі на аукціон заради допомоги бійцям ЗСУ

Ці гроші точно допоможуть нашим військовим

На момент його закінчення найбільшою ставкою була сума у 10 400 доларів. Саме стільки віддали за унікальну ляльку Барбі, яку у 2020-му році отримала олімпійська чемпіонка Пекіна-2008.

Ці виручені гроші підуть на реабілітаційну клініку BODRO, яка займається відновленням українських захисників, які пішли на фронт захищати Україну від ворога, та постраждали на передовій.

Ще раніше Харлан розповіла, чому вирішила стати ініціаторкою такого аукціону для допомоги ЗСУ. Шаблістка запевнила, що тепер ця Барбі може робити набагато більше корисних та добрих справ, ніж просто стояти в неї вдома. Саме так і буде, як сказала Ольга.

Патріотична позиція Харлан, яка підкорила світ

Харлан вкотре показала своє добре серце. А от про її патріотичну позицію нещодавно дізнались в усьому світі. Ольга не потиснула руку після перемоги над росіянкою Анною Смірновою на ЧС-2023 у Мілані. Через що українку дискваліфікували, показавши чорну картку, яка відсторонює її від усіх міжнародних змагань.

Це дало старт шаленому розголосу. Майже усі стали на захист Харлан. FIE вирішили вибілити свою репутацію, давши Ользі квиток на Олімпіаду-2024 у Париж. Також українській шаблістці призупинили дискваліфікацію, аби вона взяла участь у командних змаганнях на ЧС, де українки стали четвертими.

Тепер Ольга не може змагатись наступні 2 місяці, але українка нічого не пропустить. Адже сезон у неї закінчився. Тому її дискваліфікації припала на тренування та відпустку.

Після цієї історії Харлан пригадала про погрози росіян та фото, які вони надсилали їй на пошту та у соцмережах. Також ця історія змінила правила FIE щодо рукостискань.