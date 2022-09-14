Побачилася з батьками десь 30 хвилин, – Харлан пригадала, як приїхала в Україну під час війни
Українська фехтувальниця Ольга Харлан наразі перебуває в Італії. Батьки спортсменки відмовляються виїжджати з Миколаєва.
Харлан: Я приїхала в Україну на 3 години
На момент повномасштабного вторгнення титулована шаблістка перебувала в Італії. На початку березня вона приїхала в Україну, аби забрати своїх рідних.
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В ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу Харлан розповіла, як вирішила повернутися до України, щоб забрати своїх рідних.
Однак батьки фехтувальниці відмовилися виїжджати з України, наразі вони перебувають у Миколаєві.
Я приїхала в Україну на 3 години – в Чернівці й поїхала відразу. Побачилася з батьками десь 30 хвилин. Ми поїхали в магазин, закупилися продуктами, були готові до того, що в черзі стоятимемо дві доби. Батьки поїхали в Івано-Франківськ, ми знайшли їм квартиру. Я забрала мою сестру та племінника, це було завдання номер 1,
– сказала Харлан.
Також спортсменка розповіла, як поблизу її будинку у Миколаєві прилетів снаряд.