Новина про завершення кар'єри Олександра Гвоздика приголомшила любителів боксу. Перед українцем постав вибір між боксом та бізнесом, де боксер надав перевагу другому варіанту.

Промоутер Олександра Гвоздика Егіс Клімас прокоментував рішення українця закінчити професійну кар'єру, повідомляє ESPN.

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Як зазначає промоутер, Гвоздик – розумний хлопець, але йому було складно поєднувати професійну кар'єру та роботу у бізнесі. Він хотів віддаватись на усі сто відсотків одній справі.

В останньому бою, який відбувся в жовтні 2019 року, Олександр поступився титулом чемпіона WBC росіянину Артуру Бетербієву.

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