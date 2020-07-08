Гвоздик розповів, чи зможе Усик скласти серйозну конкуренцію суперважковаговикам
Ексчемпіон світу в напівважкій вазі українець Олександр Гвоздик відверто поділився думкою щодо майбутнього Олександра Усика. Він вважає, що українцю буде складно конкурувати з такими великими боксерами у цій ваговій категорії.
З кожним наступним роком все складніше переходити від менших вагових категорій до суперважковаговиків та складати там серйозну конкуренцію, повідомляє Boxingscene.
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Думка Гвоздика
Гвоздик зазначає, якщо подивитись на боксерів 60-70-х років, то важковаговики тоді були набагато менші, ніж зараз.
За його словами, Усику буде складно конкурувати з цими великими хлопцями. Коли він буде битись із великим боксером, у якого є навички його останнього суперника Візерспуна, то це одна справа.
Коли проти його буде олімпійський чемпіон, який набагато вище за Джошуа та у якого набагато більший розмах рук, це стане дійсно складним випробуванням для Олександра,
– заявив Гвоздик.
Гвоздик знає, що у Усика дійсно хороші навички, тому він безумовно зможе конкурувати з такими хлопцями. Майбутній бій з Чісорою, буде складним, британець вміє битися. Він не буде здаватися. Але Гвоздик вірить, що Олександр зможе перемогти.
Кар'єра Олександра Усика
- Український боксер розпочав професійну боксерську кар'єру у першій важкій вазі. Там Олександр провів 16 поєдинків і у всіх переміг.
- У рамках цієї ваги українець став абсолютним чемпіоном світу, вигравши всі титули.
- Після цього Усик відмовився від титулів та перейшов у суперважку вагу. 12 жовтня Усик дебютував у хевівейті, здолавши Чазза Візерспуна.
- Усик прагне стати чемпіоном у хевівейті, щоб зрівнятися з Девідом Хеєм та Евандером Холіфілдом.