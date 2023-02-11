Амбітна мета Гвоздика: колишній чемпіон світу мріє відібрати пояси у російських боксерів

Український боксер Олександр Гвоздик 11 лютого проведе бій проти мексиканця Хосе Обандо. Цей поєдинок стане першим на шляху до повернення на боксерський Олімп у напівважкому дивізіоні.

Олександр Гвоздик після трирічної перерви вирішив повернутися на боксерський ринг. У ніч з 11 на 12 лютого колишній чемпіон світу за версією WBC у напівважкій вазі проведе бій проти мексиканця Хосе Обандо.

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Гвоздик планує підняти український прапор на міжнародній арені

Напередодні бою Гвоздик розповів журналістам, чому він вирішив повернутися на боксерський ринг. Як зазначив ексчемпіон світу, російська агресія проти України стала додатковим стимулом для відновлення кар'єри.

Ситуація в Україні стала додатковою мотивацією для мого повернення. Можливо, я зможу підняти український прапор на міжнародній арені. Тож це додасть мотивації моєму народу,

– сказав Гвоздик.

Український боксер має амбітну мету забрати чемпіонські пояси у російських боксерів Бівола та Бетербієва. Проте шлях до титульних боїв не буде легким.

Також для мене хороша мотивація – дійти до титульних боїв і відібрати пояси у Бівола та Бетербієва, тому що вони обидва росіяни. Як би склався мій поєдинок з Біволом? Давайте просто влаштуємо його і все побачимо. Я повністю відкритий для цього. Я думаю, що він зайнятий іншими проблемами, але я дістануся титулу, щоб влаштувати цей бій,

– заявив колишній чемпіон світу.

Нагадаємо, що Олександр Гвоздик став чемпіоном світу після драматичного поєдинку, який відбувся 1 грудня 2018 року. У 11-му раунді сутички українець відправив в нокаут Адоніса Стівенсона – на той момент діючого чемпіона WBC. Перед цим, у 10-му раунді Гвоздик був за мить від поразки, ледь втримавшись на ногах після удару канадця.

Після поразки нокаутом Стівенсон три тижні перебував у реанімації в стані коми. У нього була паралізована права частина тіла, а крім того, боксеру довелося замінити частину щелепи.