"Зможе закотити м’яч у ворота": ексчемпіон світу розповів про футбольну кар'єру Усика

Олександр Усик встигає не лише готуватись до бою проти Деніела Дюбуа, а й підписати свій перший контракт із професійним футбольним клубом. Український чемпіон світу став футболістом житомирського Полісся.

Олександр Усик уклав із дебютантом УПЛ контракт на один сезон. У минулому боксер вже має досвід матчу за житомирську команду, за яку виступав на Winter Cup. Цього разу справа дійшла до офіційної угоди.

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Гвоздик: Не знаю, у що виллється його футбольна кар’єра

Президент Полісся Геннадій Буткевич прокоментував оригінальний трансфер боксера та запевнив, що тепер мрія Усика здійсниться.

Перехід Усика у клуб із Житомира приголомшив не лише футбольну публіку, а і його колегу по рингу Олександра Гвоздика. Український боксер не здивований такому рішенню Усика, який дружить із власником Полісся.

Однак Гвоздик ще не може з впевненістю говорити, чи приведе цей трансфер до чогось серйозного та чи зможе боксер принести користь Поліссю у чемпіонаті. Наразі це все лише під питанням.

На думку колишнього чемпіона світу, Усика випускатимуть на поле у товариських поєдинках чи не в ключових матчах УПЛ. На тлі цього Гвоздик пригадав футбольне минуле Усика.

"Хоча, може, він серйозно замислився над тим, щоби розпочати кар’єру футболіста. Тим більше досвід у нього є, він займався футболом. Скажу чесно, я не знаю, у що виллється його футбольна кар’єра. Саша має розуміння футболу, він не буде невидимим гравцем на полі і зможе принести користь команді. Але я сумніваюся, що він гратиме 90 хвилин у ключових матчах. Не думаю, що його розглядають як основного гравця команди. А вийти на 10-30 хвилин – це без проблем", – сказав Гвоздик.

Також Олександр не впевнений, що Усик гратиме з Полісся під час підготовки до бою проти Деніела Дюбуа, який відбудеться вже 26 серпня у польському місті Вроцлав.

Впевнений, що Сашко зможе забити. Відкритись і вийти на позицію він зможе, а бити він вміє. Якщо Усик отримає хороший пас у потрібний момент, то впорається. Це ж не мене випустити на поле, який м’яча у своєму житті не бачив. Усик не один рік займався футболом і розуміє, що треба робити. Поки що ми не можемо говорити про Саню як про професійного футболіста, але він 100-відсотково зможе закотити м’яч у ворота,

– додав український боксер.

Відзначимо, що з дитинства Олександр відвідував школу сімферопольського футбольного клубу Таврія. Але з професійною кар'єрою в дитинстві Усика не склалось. Тому у 15 років він пішов у бокс.