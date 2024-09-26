Український боксер несподівано очолив рейтинг WBC

26 вересня 2024, 21:57
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Автор: Сергій Шаховець

Джерело:

WBC

Світова Боксерська Рада (WBC) оновила рейтинг боксерів напівважкої ваги. Одразу двоє українців опинилися у топ-40 дивізіону.

Українець Олександр Гвоздик очолив рейтинг найкращих боксерів у напівважкому дивізіоні. Про це повідомляє офіційний сайт WBC.

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Українець на вершині рейтингу

Олександр востаннє виходив на ринг 15 червня цього року проти американця Давіда Бенавідеса. За підсумком 12-раундового поєдинку перемогу одноголосним рішенням суддів здобув суперник українця.

Попри поразку у титульному бою за звання тимчасового чемпіона світу Гвоздик виявився лідером дивізіону. Окрім Олександра до топ-40 потрапив також ще один українець – Даніель Лапін. Він займає 39-ту сходинку рейтингу.

Рейтинг WBC у напівважкій вазі

  • 1. Олександр Гвоздик (Україна)
  • 2. Альберт Рамірес (Венесуела)
  • 3. Каллум Сміт (Велика Британія)
  • 4. Ентоні Ярд (Велика Британія)
  • 5. Конор Воллес (Австралія)
  • 6. Робін Краснікі (Німеччина)
  • 7. Даніель Азіз (Велика Британія)
  • 8. Річард Рівера (США)
  • 9. Павел Степ’єн (Польща)
  • 10. Рональд Гавриїл (Румунія)

….

  • 39. Даніель Лапін (України)

Камбек Гвоздика

  • Нагадаємо, що Олександр Гвоздик володів повноцінним чемпіонським титулом за версією WBC у 2018 – 2019 роках. Після поразки в об'єднавчому поєдинку проти Бетербієва українець залишив професійний бокс.
  • На початку 2023 року Гвоздик поновив кар'єру. За цей час він здобув три перемоги та зазнав однієї поразки від Бенавідеса. Наразі 37-річний українець очікує підписання контракту на наступний бій.