Нахабний фанат переслідував тренера МанСіті під час прогулянки: Гвардіола втік – вірусне відео

Футболістам та тренерам відомих клубів не так просто вийти на прогулянку через свою популярність у суспільстві. У такий випадок із надокучливим уболівальником потрапив головний наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола.

"Сфотографуємось, чого ти тікаєш"

Пеп Гвардіола є одним із топових тренерів світу. Тому увага, яка прикута до його персони, не є дивною. Іспанський наставник не зміг просто так організувати собі велопрогулянку Манчестером, пише 24 канал.

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51-річний наставник МанСіті спокійно пересувався собі на велосипеді британськими вулицями, як за ним почав стежити надокучливий уболівальник. Фанат виявився справжнім нахабою, адже при цьому вів пряму трансляцію у своїх соцмережах. Все заради хайпу.

Гвардіола таки зупинився, але був не в захваті від такого прихильника. Фанат нахабно просив зробити фото та назвав Пепа на прізвисько "бро". Уболівальник хотів привітатись з тренером кулачком, але той не відповів та поїхав далі.

Йоу, Пеп, сфотографуємося. Ей, Пеп! Ви всі повинні це побачити. Так, сфотографуємось, чого ти тікаєш? Я просто хочу одне фото, бро. Ні-ні, ти не повинен тікати. О, Боже! Всього одне фото, це все, чого я хочу,

– звернувся фанат до наставника "містян".

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