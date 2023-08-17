Перший в історії: Гвардіола встановив унікальне тренерське досягнення

У Греції відбувся 48-й розіграш Суперкубка УЄФА. Трофей розігрували між собою чинні переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи

В основний час Манчестер Сіті та Севілья не змогли визначити переможця, то ж усе вирішувалося в серії пенальті. Перші 9 ударів команди реалізували, а в найвідповідальнійгий момент помилився Неманья Гудель, завдяки чому переможці Ліги чемпіонів здобули перший трофей у сезоні.

До теми Серія пенальті проти Севільї: Манчестер Сіті став переможцем Суперкубка УЄФА – відео

Унікальне досягнення іспанського тренера

Окрім командного успіху, Пеп Гвардіола цей вечір запам'ятає й через унікальний індивідуальний успіх, Іспанець став першим тренером, якому вдалося виграти Суперкубок УЄФА з трьома різними командами.

До цього Пеп брав трофей з Барселоною (в 2009 та 2011 роках в матчах проти Шахтаря та Порту відповідно), а з Баварією у 2013 році переграв Челсі.

. Також Гвардіола тріумфував одного разу в Суперкубку УЄФА в якості футболіста. У 1992 році він із Барселоною здобув трофей у матчі проти Вердера.

До цього іспанець ділив перше місце з іншими легендами тренерського цеху. З двома командами вигравали Суперкубок УЄФА: Карло Анчелотті з Міланом (2003 та 2007 роки) та Реалом (2014 та 2022), Алекс Фергюсон з Абердіном (1983) та Манчестер Юнайтед (1991), а також Луї ван Гал, який тріумфував із Аяксом (1995) та Барселоною (1997).

Тренерські досягнення Гвардіоли