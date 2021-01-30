Гвардіола розхвалив Зінченка та пояснив, чому не випускає українця на улюбленій позиції

Каталонський наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола не залишив без уваги прогрес українця Олександра Зінченка. Футболіст збірної України у 2021 році відіграв уже шість поєдинків у стартовому складі "містян".

Джерело: Manchester Evening News

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола вважає, що Олександру Зінченку комфортно грати на позиції лівого захисника. Водночас у збірній України Зінченко виступає у ролі центрального півзахисника.

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"Думаю, Зінченко почувається комфортно на позиції лівого захисника. Я знаю, що він сказав би, що він – атакувальний півзахисник", – сказав Гвардіола.

Зінченко має фундаментальне значення для побудови гри

50-річний наставник Манчестер Сіті вважає, що Зінченку не вистачає декількох компонентів, щоб грати на улюбленій позиції у півзахисті.

Можливо, у нього немає швидкості для гри один в один, почуття голу, щоб грати атакувального хава. Для нашої побудови гри він має фундаментальне значення, він прекрасно розуміє гру. Він знає, як грати і приймати рішення. Він грає на хорошому рівні. Як він поводиться з м'ячем – те, що нам потрібно. Він завжди дуже розумно діє в тактичному плані, навіть у захисті,

– зазначив Гвардіола.

За словами Пепа, Зінченко приділяє багато уваги рішенням та не помиляється в їх прийнятті.

"Він зробив приголомшливий крок вперед в останні тижні, зіграв важливі матчі проти Челсі та Манчестер Юнайтед. Він виступає на високому рівні", – резюмував Гвардіола.

. У сезоні-2020/2021 українець відіграв 12 матчів за Манчестер Сіті. У його активі одна результативна передача. Українець повернув собі місце в основному складі у січні 2021 року.