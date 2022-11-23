Геніальний тактик залишається: Гвардіола продовжив контракт із Манчестер Сіті
Джерело:сайт Манчестер Сіті
Пеп Гвардіола та Манчестер Сіті дійшли згоди за круглим столом перемовин. 51-річний іспанський спеціаліст залишається у тренерському кріслі "містян".
Іспанець продовжить свою роботу на чолі гранда АПЛ. Пеп Гвардіола продовжив співпрацю з Манчестер Сіті до 30 червня 2025 року.
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Обидві сторони радіють успішним перемовинам
Я не можу подякувати всім у клубі за довіру до мене. Мені тут комфортно і я щасливий. У мене є все необхідне, щоб виконувати свою роботу якнайкраще,
– сказав наставник.
Гвардіола зробить усе, щоб привести "містян" до чергового трофею. Наразі МанСіті поступається лідеру сезону Арсеналу у боротьбі за чемпіонство в АПЛ. Перевага "канонірів" складає 5 балів.
МанСіті зберіг Пепа Гвардіолу / Фото англійського клубу
Успішна кар'єра Гвардіоли у МанСіті
- Влітку 2016-го Гвардіола очолив англійський клуб. На чолі команди вже провів 374 поєдинки, у яких клуб здобув 276 звитяг.
- Привів "містян" до 11 трофеїв, із них це чотири титули чемпіона Англії.
- У поточному сезоні МанСіті під керівництвом Гвардіоли зіграв 22 матчі, у яких святкували 15 перемог при 3 поразках. Ще чотири гри закінчились мировою.