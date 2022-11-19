Гутцайт заявив, що вибори президента НОК були чесними та перейшов на особисті з Беленюком

Новоспечений очільник Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт прокоментував підсумки виборів. Новий президент запевнив, що усе відбулось чесно та прозоро.

Вадим Маркович прокоментував вибори нового президента НОК 18 листопада у прямому ефірі національного телемарафону. Гутцайт заявив, що голосування було демократичним, адже усі українці живуть саме у такій країні.

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Гутцайт: Вибори були демократичними

Ми живемо в демократичній державі, і зараз ми воюємо за те, щоб у нас проходило все чесно. НОК – громадська організація, до якої за квотним принципом входять 170 осіб. Це видатні атлети, олімпійці, представники федерацій, обласних відділень НОК, громадяни, які розвивають спорт,

– сказав новий очільник НОК.

Гутцайт боїться втратити посаду

Гутцайт прокоментував й скандал, який виник навколо членів НОК Нестора Шуфрича та Григорія Суркіса. Обидва вже подали заяви про звільнення.

Згідно з Олімпійською хартією та статуту, більшість членів НОК – представники федерацій. Федерація стрільби з луку – незалежна федерація, яка делегувала від себе Нестора Шуфрича та призерку Олімпійських ігор Олену Садовничу до НОК за обов'язковою квотою. А пан Суркіс був обраний до складу НОК, згідно з його заявою, від квоти "громадяни, що розвивають спорт в Україні". За його обрання проголосували 99 зі 114 членів", – сказав президент НОК.

Але зараз ми вже знаємо – і я як голова Олімпійського комітету – отримали листи від пана Шуфрича та Суркіса, що вони йдуть з посади членів НОК. Тобто вибори пройшли демократично, ці листи – це теж демократично. Ми рухаємося вперед, розвиваємо наші стосунки та демократичну державу,

– додав Гутцайт.

"Ви розумієте, як хто працює в нашій країні"

Тоді у прямий ефір включився його прямий конкурент Жан Беленюк. Депутат-борець зізнався, що немає особливих претензій до виборів, але не розуміє, чому такий захід не можна було провести офлайн у Києві, а не онлайн. Адже країна переживає складні часи, які стосується електропостачання.

На що Гутцайт взявся тикати кількістю голосів. Виборці віддали 123 голоси за чинного міністра молоді та спорту. Натомість Беленюк отримав лише 22.

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Новоспечений очільник НОК у некрасивій формі додав та показав свою нестримність: "Тому ви розумієте, як хто працює в нашій країні та має повагу в олімпійському комітеті".

За мене віддали 123 голоси, мій опонент Жан Беленюк отримав 22. Тому ви розумієте, як хто працює в нашій країні та має повагу в олімпійському комітеті. А щодо онлайн формату – коли розпочався ковід, багато чого почало проходити онлайн. Багато членів Олімпійського комітету знаходяться за кордоном, у різних містах. Тому хочу сказати, що все проходило чесно і демократично,

– відповів Гутцайт.

Далі в ефірі ставало все гарячіше. Гутцайт перейшов на особистості. Він заявив, що Беленюку потрібно розібратись: "Ти борець чи депутат". Жан лише похитав головою та з іронічною посмішкою відреагував на такі слова Вадима Марковича.

Схоже, що Гутцайт забув, що він теж очолює тепер дві великі та серйозні посади. Такі висловлювання не повинні лунати з вуст пана Вадима, адже він повинен подавати приклад усім в олімпійській спільноті України.