Байдуже на рідний клуб: відомий коментатор пролив світло на камбек зіркових вихованців Карпат

Львівські Карпати впевнено крокують, аби з новою командою повернутись до виступів в еліті. За тур до закінчення етапу "леви" із великим відривом лідирують у групі "А".

Очікується, що після остаточного виходу "зелено-білих" в УПЛ, команда здійснити декілька трансферів, аби підсилити команду перед виступати в українській першості. У ЗМІ ж з'явилось багато інформації про те, що Карпати працюють над поверненням зіркових вихованців – Олексія Гуцуляка та Мар'яна Шведа.

До теми Маркевич пролив світло на чутки про інтерес Карпат до зіркових вихованців Гуцуляка та Шведа

Повернення вихованців не буде

Якщо перший є справжнім лідером Дніпра-1, то другий переважно "гріє" лаву запасних Шахтаря або пропускає багато часу через травми.

За інформацією відомого коментатора та блогера Віктора Вацко, ні Гуцуляка, ні Шведа у львівському клубі найближчим часом точно не буде. Карпати вели перемовини із Дніпром-1 щодо трансферу вінгера, але не змогли домовитись із футболістом щодо особистого контракту. Гравець запросив суму, яка є значно вищою за можливості "левів".

Щодо Шведа, то Мар'ян не прагне повернення у рідне місто. Пріоритетний варіант продовження кар'єри – переїзд у Європу, де він не зумів закріпитись, або продовження виступів за "гірників".

. В обидвох є чинні контракти зі своїми нинішніми клубами. Гуцуляк має угоду із Дніпро-1 до кінця поточного сезону-2023/2024. Швед пов'язаний із "кротами" контрактом аж до 30 червня 2027 року.

Також у пресі фігурувала інформація про інтерес Карпат до ще одного вихованця Василя Кравця. Той же Віктор Вацко повідомив, що у "левів" є дві пропозиції від інших клубів, одна із яких на захисника Бабогла. Ім'я іншого карпатівця не розкривається, але є чутки про інтерес із польського клубу.

Якою буде трансферна політика "левів" уболівальники побачать вже найближчими місяцями.

Відзначимо, що Карпати за 17-ть турів набрали 42 бали та випереджають другий Агробізнес на 13 очок. Вже 24 листопада команда Мирона Маркевича в останньому матчі 2023-го року прийматиме тернопільську Ниву (початок на стадіоні "Україна" о 12:00).