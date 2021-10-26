Гучне падіння: Світоліна з наступного тижня різко опуститься у рейтингу WTA

Перша ракетка України Еліна Світоліна з першого листопада залишить топ-10 рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Падіння Світоліної

Першого листопада з тенісисток знімуть очки за турніри WTA Finals та WTA Elite Trophy зразка 2019 року. Найболючіше це вдарить по українці, яка втратить одразу вісім позицій і опиниться на 14-му місці. Також десятку покинуть Наомі Осака та Белінда Бенчич.

До слова Світоліна змінить тренера: наступні три роки будуть вирішальними для Еліни

З 8 листопада 27-річна теннісистка опиниться в рейтингу ще нижче, оскільки цього дня WTA зніме з Еліни бали за потрапляння до півфіналу великого турніру WTA 1000 в Індіан-Веллсі.

У той же час, багато тенісисток, які показують хороші результати цього сезону, оновлюватимуть особисті рекорди. Чешка Барбора Крейчикова дебютує у топ-3, гречанка Марія Саккарі стане шостою, туніска Онс Жабер – сьомою, повернеться до числа найкращих Анжелік Кербер. Дебют у топ-10 оформить хтось із пари Паула Бадоса / Анетт Контавейт. Поки що більше шансів має іспанка, але вона цього тижня не грає. Естонці, як і для потрапляння на Підсумковий турнір-2021, потрібна перемога на турнірі в Клуж-Напоці.

Оновлений рейтинг WTA