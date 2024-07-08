Помер колишній чемпіон світу: він був надією Грузії на олімпійські медалі

У Грузії за невідомих обставин помер ексчемпіон світу з класичної боротьби Нугзарі Цурцумія. Спортсмену було 27 років.

Нугзарі Цурцумія був одним з найуспішніших борців у ваговій категорії до 55 кілограмів. У 2019 році він вигравав чемпіонат світу.

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Померла надія Грузії

Нугзарі Цурцумія знайшли мертвим у його будинку в рідному місті Чобі.

Незабаром повинні провести розтин, який встановить причину смерті спортсмена. За інформацією грузинських ЗМІ, найбільш імовірною причиною є самогубство.

Причиною може бути сімейна трагедія. Не так давно грузин втратив обох батьків. Мати померла від раку, а батько – від серцевого нападу.

Нугзарі Цурцумія є багаторазовим призером чемпіонатів Європи. У 2022 та 2023 роках він завойовував "срібло", а 2018 та 2021 роках – бронзові медалі.

Відзначимо, що спортсмен був надією Грузії на золоту олімпійську медаль у 2024 році.