Фантастика на Євро-2024: Грузія сенсаційно обіграла Португалію та пробилася до 1/8 фіналу

У середу, 26 червня, відбулися два завершальні поєдинки в групі F. В одному з матчів зустрічалися збірні Грузії та Португалії.

Грузія – Португалія 2:0

Гол: Кварацхелія, 2, Мікаутадзе, 57 (з пенальті)

Збірна Португалії ще перед звітним поєдинком зуміла кваліфікуватися в 1/8 фіналу. Натомість грузинам потрібно було перемагати суперника, що продовжити виступ на Євро-2024, пише 24 Канал.

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Нестримна збірна Грузії

Початок зустрічі став холодним душем для португальців. Форвард збірної Грузії Хвіча Кварацхелія скористався помилкою захисників та точно пробив повз голкіпера.

Відео голу Кварацхелії

Португальці весь перший тайм володіли ініціативою та більше контролювали м'яч. Проте гостріші моменти були в грузинів. Роналду та компанія нічого не могли вдіяти із захистом Сакартвело та їхнім голкіпером.

На перерву команди пішли за мінімальної переваги дебютанта Євро-2024.

На початку другого тайму грузини вдруге змусили португальців розводити м'яч з центра поля. Жорж Мікаутадзе реалізував пенальті за порушення на Отарі Кітеїшвілі. 2:0 – такий рахунок не міг приснитися португальцям навіть у найжахливішому сні.

Відео голу Мікаутадзе

Португалія так і не змогла прийти до тями. Нічого суттєвого не зміг створити біля воріт Мамардашвілі Роналду. Зірковий форвард з нулем у бомбардирському списку залишив поле на 66-й хвилині.

Збірна Грузії впевнено довела матч до переможного завершення.

Відеоогляд матчу Грузія – Португалія

У підсумку збірна Грузія сенсаційно обіграла Португалію з рахунком 2:0. "Хрестоносці" з третього місця кваліфікувалися до 1/8 фіналу.