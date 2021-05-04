Грузинського баскетболіста не пустили в Росію з командою для участі у фіналі Ліги чемпіонів

Керівництво баскетбольної Ліги чемпіонів вирішило віддати російському Нижньому Новгороду право проведення фіналу восьми. Правда в деяких команд через це виникли труднощі.

У фіналі восьми Ліги чемпіонів виступлять одразу три іспанські команди – Тенеріфе, Сарагоса та Сан-Пабло Бургос. Вони одним літаком і відправилися до Нижнього Новгорода, де вже 5 травня відбудуться перші матчі.

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Та по прильоту до Росії у Тенеріфе виникли труднощі. Одного з кращих гравців команди – грузина Георгі Шермадіні не пустили в країну. І він був змушений провести ніч в аеропорту на дивані. Фото цього дивану та всю цю історію опублікував ще один гравець команди Марселіно Уертас в сторіс в інстаграм.

Причини, чому грузинського гравця не пустили разом з командою не повідомляють.

Поки Тенеріфе та ФІБА намагаються вирішити цю ситуацію.

Варто додати, що Тенеріфе свій перший матч у фіналі восьми Ліги чемпіонів проведе у четвер, 6 травня.