Збірна Грузії після виходу на Євро нагадала світу, що Абхазія та Самачабло – це не Росія: відео

У вівторок, 26 березня, відбулися фінальні матчі плей-оф за вихід на Євро-2024 з футболу. В одному з них у Тбілісі зустрічалися збірні Грузії та Греції.

Господарі поля здобули перемогу в серії пенальті. Для грузинів цей вихід на чемпіонат Європи став перший в історії.

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Важливий меседж від грузинів

Після матчу збірна Грузії відсвяткувала вихід на континентальну першість разом зі своїми вболівальниками на вулицях Тбілісі. Футболісти вийшли на сцену, звідки запускали заряди у найкращих фанатських традиціях.

Серед іншого, вони нагадали світу про території, які окуповані Росією з 2008 року. Грузини в унісон всією площею скандували:

"Абхазія – це Грузія" та "Самачабло – це Грузія".

Дивіться відео зі святкування Грузією виходу на Євро-2024

Зазначимо, що Абхазія та Південна Осетія є міжнародно визнаною територією Грузії, проте з 2008 року не контролюються грузинським урядом через тимчасову окупацію.