Український борець, який став віцечемпіоном Європи, відмовився від спільного фото з росіянином

У румунському Бухаресті продовжується чемпіонат Європи-2024 з боротьби. Престижні змагання триватимуть до 18 лютого.

13 лютого українська скарбничка поповнилась двома нагородами у греко-римському стилі. Першу медаль Україні приніс уродженець Волновахи Олександр Грушин.

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Показав свою позицію до суперників країни-агресора

25-річний борець став віцечемпіоном Європи у ваговій категорії до 63 кілограмів.

У фінальній сутичці українець поступився представнику Азербайджану Мураду Маммадову 2:1.

Третю сходинку між собою розділили болгарин Едмонд Назарян, якого Олександр переміг у півфіналі, та "нейтральний" росіянин Анвар Аллах’яров.

На церемонії нагородження Грушин проявив патріотичну позицію та не зробив спільне фото із російським борцем, який здобув "бронзу". Олександр не підійнявся до усіх призерів на найвищу сходинку п'єдесталу заради фото.

Це вже не перший подібний вчинок від українських борців та борчинь.



Олександр Грушин не зробив спільного фото з росіянином / Фото UWW

На своєму шляху до "срібла" Грушин пройшов суперників із Франції (3:1), Швеції (4:3) та Болгарії (9:5).

Відзначимо, що у родині Грушина не лише він захищає синьо-жовтий прапор на борцівському килимі. Його дружина Аліна Акобія-Грушина є не менш титулованою борчинею жіночої збірної України.

Аліна вже привітала свого чоловіка із нагородою.

Ти завоював цю нагороду своєю клопіткою працею та терпінням! Ти боровся за нас двох! Моя гордість! За Україну! За Волноваху! Біла Церква та вся Київщина пишається! Я завжди знала, що ти можеш і на цьому чемпіонаті ти довів це всім! Дякуємо Збройним Силам України за змогу прославляти нашу країну. Велика подяка кожному хто допоміг у підготовці до цього чемпіонату!!! Чекаю вдома, мій найдорожчий!

– написала Аліна Грушина.

13 лютого олімпійський чемпіон Жан Беленюк приніс Україні другу нагороду чемпіонату Європи у Румунії. У бронзовому фіналі (до 87 кілограмів) борець-депутат переміг азербайджанця Іслама Аббасова.