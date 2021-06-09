Грізманн забив за Францію божевільний гол у стрибку через себе: відео

Збірна Франції 8 червня провела останній спаринг перед Євро-2020. Антуан Грізманн відзначився красивим голом у поєдинку з Болгарією.

Шалений гол нападника

Французька збірна перемогою завершила свою підготовку у Парижі. Першими у матчі проти Болгарії забили господарі. На 29-й хвилині нулі на табло розмочив нападник французів Антуан Грізманн.

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Форвард у шаленому стилі відзначився голом. Антуан пробив бісіклетою у падінні через себе з меж штрафного, м'яч на шляху до воріт суперника зачепив когось із футболістів та залетів у володіння Болгарії.

На цьому французи не зупинились. Наприкінці зустрічі Олів'є Жиру взявся за справу та оформив дубль. У підсумку – 3:0 на користь Франції. Команда Дідьє Дешама на чудовій ноті підійшла до чемпіонату Європи.

На Євро-2020 французи зіграють проти Німеччини, Угорщини та Португалії. Ця група є однією з найсильніших на чемпіонаті Європи.

Свій перший матч збірна зіграє проти Німеччини (16 червня).

Відео голу Грізманна