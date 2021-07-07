Грізманн та Дембеле потрапили у расистський скандал: з гравцем розірвали контракт

Гравці збірної Франції та іспанської Барселони Антуан Грізманн та Усман Дембеле потрапили у расистський скандал. Одному з них це коштувало контракту.

Напередодні в соцмережах було опубліковано відео з 2019 року. На ньому Грізманна та Дембеле сидять в одному з готельних номерів.

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"Всі ці потворні обличчя тільки заради того, щоб ти зміг пограти в Pro Evolution Soccer. Тобі не соромно? Що це за відстала мова? Це взагалі технічно просунута країна чи ні?", – звертається на відео Дембеле до Грізманна. Після цього обоє футболістів почали сміятися.

Відео, цілком ймовірно, було знято у 2019 році, коли Барселона була в турне в Японії.

В Барселони та Грізманна – проблеми зі спонсорами

Все це призвело до того, що і в Барселони, і в Грізманна виникли проблеми. Адже що клуб, що гравець мають підписані контракти з японськими компаніями.

Титульний спонсор Барселони – компанія Rakuten. Її керівництво вже вимагає від клубу пояснити поведінку гравця. І вже висловили свій протест.

А от Грізманн втрати одного зі спонсорів. Футболіст був послом гри Yu-Gi-Oh! від розробника Konami. Ця компанія відома своїм футбольним симулятором eFootball PES і теж є партнером Барселони. В заяві компанії йдеться, що "будь-яка дискримінація неприйнятна". І теж вимагають пояснень від клубу.

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Вибачення від Грізманна та Дембеле та нове відео

Коли виник скандал з расистською поведінкою, Грізманн та Дембеле намагалися пояснити свою поведінку.

"Я рішуче відкидаю висунуті звинувачення і прошу вибачення, якщо я образив своїх японських друзів", – анписав Грізманн.

Дембеле своє "вибачення" виклав в сторіс інстаграм. І там заявив, що такі висловлювання міг сказати в будь-якій країні, не маючи бажання образити будь-яку спільноту.

"Я використовую такі висловлювання у звичайному житті, у розмовах з друзями, незалежно від їх походження. Я розумію, що відео могло шкоди цим людям, тож мені хотілося б щиро вибачитися перед ними", – написав Дембеле.

Однак вже після цього в соцмережі було опубліковано ще одне відео. Цього разу на ньому Дембеле, Умтіті та Грізманн. Перші двоє сидять зі складеними руками, у той час, як Грізманн пародіює мову азіатських народів.