Луческу проти: Суркіс у Раді обговорював трансфер португальського футболіста

26 січня 2021 , 17:21
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Київське Динамо перед стартом другої половини сезону-2020/2021 продовжує шукати підсилення. Наставник киян Мірча Луческу забракував перехід португальського футболіста.

Джерело: Апостроф

Експрезидент Динамо Григорій Суркіс у Верховній Раді обговорював перехід футболіста Рікарду Алвіша.

До речі Суркіс готовий продати Динамо

Григорій Суркіс, брат чинного президента Динамо Ігоря Суркіса, обговорював Алвіша у телефонному листуванні. Як стало зрозуміло з листування, наставник Динамо Мірча Луческу проти підписання Алвіша.

Щойно говорив з Луческу по Рікарду Алвішу, він категорично проти навіть перегляду цього гравця. Він йому (наступне слово закрито пальцем Суркіса, але, швидше за все, це слово "не", – Спорт 24) подобається,
– йдеться у тексті.


Листування Суркіса / Фото "Апостроф" (Олександр Гончаров)

Про якого футболіста йшлося?

Спецалізований портал Transfermarkt дає дані про трьох португальських футболістів з іменем Рікарду Алвіш:

  • 27-річний атакувальний півзахисник, який виступав за Беленсенеш, Портімоненсе, Рапід Бухарест, Олімпію і Оренбург. Цей футболіст наразі вільний агент;
  • 21-річний вільний агент, який виступав за Лулетано, Дігеніс Морфу та Фаренсе. Цей футболіст виступає на позиції атакувального півзахисника;
  • 29-річний центральний оборонець з клубу Тондела. Він виступав за Марітіму, Конкордію, Астру і Лейшоеш.