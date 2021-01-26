Луческу проти: Суркіс у Раді обговорював трансфер португальського футболіста

Київське Динамо перед стартом другої половини сезону-2020/2021 продовжує шукати підсилення. Наставник киян Мірча Луческу забракував перехід португальського футболіста.

Джерело: Апостроф

Експрезидент Динамо Григорій Суркіс у Верховній Раді обговорював перехід футболіста Рікарду Алвіша.

До речі Суркіс готовий продати Динамо

Григорій Суркіс, брат чинного президента Динамо Ігоря Суркіса, обговорював Алвіша у телефонному листуванні. Як стало зрозуміло з листування, наставник Динамо Мірча Луческу проти підписання Алвіша.

Щойно говорив з Луческу по Рікарду Алвішу, він категорично проти навіть перегляду цього гравця. Він йому (наступне слово закрито пальцем Суркіса, але, швидше за все, це слово "не", – Спорт 24) подобається,

– йдеться у тексті.



Листування Суркіса / Фото "Апостроф" (Олександр Гончаров)

Про якого футболіста йшлося?

Спецалізований портал Transfermarkt дає дані про трьох португальських футболістів з іменем Рікарду Алвіш: