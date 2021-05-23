Яремчук отримав травму: на грі Гента був присутній скаут Ніцци

Гент 22 травня зіграв останній матч сезону у чемпіонаті Бельгії проти Мехелена. За поєдинком на власні очі спостерігав скаут французької Ніцци.

Французи переглядають Яремчука

Гент та Мехелен змагались за останню путівку у єврокубки. Команда Мар'яна Шведа не змогла витримати натиску та поступилась Генту 1:2.

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Класний матч за гостей провів Роман Безус, який вийшов із перших хвилин поєдинку. Також у футболці Гента зі старту отримав місце головний бомбардир Роман Яремчук. Ще один українець Ігор Пластуп вийшов на футбольне поле аж на 90-й хвилині.

Спершу Безус записав своє прізвище на табло. А в же через 10 хвилин відзначився асистом на Тіссудалі. Все було б чудово, якби наприкінці зустрічі травму не отримав Яремчук. На 79-й хвилині нападник вимушено покинув газон.

На матчі був присутній скаут французької Ніцци – представник клубу Ліги 1 переглядав Яремчука. Швидше за все ця гра стала останньою для Романа у футболці бельгійського клубу. Керівництво команди встановило на форварда цінник у 15 мільйонів євро. Гент пообіцяв відпустити українця після Євро-2021.