Грецький клуб Чигринського відсвяткував гол з прапором України: красиве відео
Дмитро Чигринський грає у грецькому Іонікосі. Український захисник святкував гол команди з синьо-жовтим прапором.
Присвятили гол Україні
Дмитро Чигринський вивів команду з капітанською пов'язкою на матч проти ПАОКа. Український центрбек вперше був у ролі капітана Іонікоса, пише 24 канал.
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Поєдинок закінчився нічиєю 1:1. Єдиний гол гостей був присвячений Україні, яка потерпає від нападу Росії. Після результативному удару Турама уся команда підбігла до лави запасних, футболісти відсвяткували гол із синьо-жовтим прапором.
Команда підтримала не лише Дмитра Чигринського, а й увесь український народ.
Додамо, що Чигринський відіграв увесь матч. Його клуб після цієї мирової з 26 очками йде 11-м.
Відео святкування голу
Чигринський: Це не війна України, це війна людства
Чигринський висловив свою думку щодо військових дій в Україні. Футболіст зазначив, що його батько активно допомагає волонтерам. Дмитро назвав ці військові дії війною людства. Про це повідомив Sport.es.
Моєму батькові 68 років він допомагає волонтерам на війні. Він служив у армії. Це не війна України, це війна людства,
– сказав український оборонець.
- Чигринський виступає в Іонікосі з вересня 2021 року.
- Його угоду розрахована до кінця червня 2022-го.
- У цьому сезоні відіграв 21 матч, у яких не відзначився результативними діями.
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