За даними ЗМІ, все сталося в серпні 2023 року в Севільї. Гравця звинувачують у тому, що він запросив можливу жертву, яка мешкає на Ібіці, відвідати столицю Андалусії.

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Деталі моторошної справи

Там зазначають, що дівчина прибула в аеропорт, а потім зустріла Вільяма в ресторані, після чого поїхала до нічного клубу. На наступний день жінка нібито мала сліди насильства на тілі.

Скаргу подано до Управління з питань сім'ї та жінок (UFAM), і, за даними Ok Diario, у справі йдеться про те, що гравець примушував її до сексуальних стосунків і що жертва "чітко пам'ятає побої від Вільяма на своєму тілі".

Все трапилося відомому готелі міста, і є записи з камер готелю, що підтверджують прибуття Вільяма Карвалью та заявника в ранні години. Проте, за інформацією газети, через дві години гравець збірної Португалії виїхав.

З урахуванням серйозності та змісту скарги, Вільяма було повідомлено про необхідність з'явитися в Інструкційному суді номер дев'ять у Севільї для розгляду справи про можливе зґвалтування.

Що каже суддя

"Зважаючи на заходи, про які йдеться, Вільяму Сільве де Карвалью пропонується з'явитися в суд 6 лютого о 9:30 ранку для надання свідчень, з інформацією про його права і з відомим що, якщо він не з'явиться, може бути відданий наказ про його арешт, відправивши відповідний лист до UFAM, щоб він міг стати до роботи з повною належністю особи, щодо якої ведеться розслідування, а також її виклику для проведення узгодженої перевірки", – пише суддя Марія Анхелес Кортес Віда.

Нагадаємо, що Вільям Карвалью, переможець Євро-2016 та Ліги націй-2019, має за плечима 80 матчів та 5 забитих м'ячів у складі збірної Португалії. До переходу у 2018 році в Бетіс, він виступав за португальські клуби Спортинг та Фатіма, а також бельгійський Серкль Брюгге.