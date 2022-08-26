Серйозний удар по кар'єрі гравця

За інформацією журналіста, Прінса заарештували в аеропорту на підставі ордера на арешт. Зазначається, що баскетболіст мав зв'язок до "небезпечних наркотиків".

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Прінса взяли під варту і доставили до виправного центру Тернера Гілфорда Найта в Маямі. Сам ордер було видано у штаті Техас.

Нещодавно 28-річний форвард підписав новий дворічний контракт із Міннесотою на 16 мільйонів доларів.

Минулого сезону форвард взяв участь у 69 матчах регулярного чемпіонату, в яких набирав у середньому за гру 7,3 очка, здійснював 2,5 підбирання та віддавав 1 результативну передачу.

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