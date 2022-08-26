Серйозний удар по кар'єрі гравця
За інформацією журналіста, Прінса заарештували в аеропорту на підставі ордера на арешт. Зазначається, що баскетболіст мав зв'язок до "небезпечних наркотиків".
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Прінса взяли під варту і доставили до виправного центру Тернера Гілфорда Найта в Маямі. Сам ордер було видано у штаті Техас.
Нещодавно 28-річний форвард підписав новий дворічний контракт із Міннесотою на 16 мільйонів доларів.
Минулого сезону форвард взяв участь у 69 матчах регулярного чемпіонату, в яких набирав у середньому за гру 7,3 очка, здійснював 2,5 підбирання та віддавав 1 результативну передачу.
Схожа ситуація
- На початку серпня в аеропорту Далласа заарештували чемпіона НБА Імана Шамперта, його звинувачують у перевезенні наркотиків. Сам же спортсмен зізнався у тому, що вживав марихуану.
- Шамперт перевозив 170 грамів речовини, яка під час експертизи дала позитивний результат на марихуану.
- Ексгравець вже доставлений до в'язниці.
- 32-річному чемпіону НБА у складі Кавальєрс загрожує до двох років ув'язнення та штраф у розмірі 10 тисяч доларів, якщо його засудять за звинуваченням у скоєнні кримінального злочину.