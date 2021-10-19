Гравця команди НХЛ дискваліфікували на 21 матч: хокеїст підробив довідку про вакцинацію

У НХЛ повідомили, що 30-річного форварда клубу Сан Хосе Шаркс Евандера Кейна дискваліфікували на 21 матч регулярного сезону. Спортсмен порушив коронавірусний протокол.

Про те, що Евандера Кейна дискваліфікували, спершу повідомили у пресслужбі НХЛ. Причину відсторонення організація не вказала.

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Фейкова довідка про вакцинацію

Американський спортивний телеканал ESPN інформує, що покарання хокеїста пов'язане із тим, що Кейн підробив довідку про вакцинацію від коронавірусу.

Вакцинація на сезон 2021/22 не була обов'язковою для гравців НХЛ. Проте вакциновані мали свої переваги. Зокрема, їм дозволяли проводити матчі у Канаді без необхідності перебування у карантині.

У клубі Сан Хосе Шаркс засудили поведінку свого гравця. У офіційному зверненні, зазначають, що "розчаровані знехтуванням Кейна протоколів здоров'я та безпеки". У команді також погодилися з його відстороненням НХЛ.

Сам же спортсмен шкодує про свій вчинок. Він запевняє, що після такої паузи планує повернутися на лід з більшою рішучістю та любов'ю до гри у хокей.

Я припустився помилки, за що дуже сильно шкодую і за що несу відповідальність. Під час відсторонення продовжу брати участь у консультаціях, які допоможуть мені приймати кращі рішення у майбутньому,

– заявив 30-річний нападник Сан Хосе Шаркс.

Дискваліфікація Кейна триватиме до 30 листопада.