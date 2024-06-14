"Наші міста теж хотіли б приймати турнір": потужний ролик від збірної України перед стартом Євро

Уже 14 червня розпочинається чемпіонат Європи з футболу. На нього кваліфікувалася також і збірна України, яка додатково має і соціальну місію на турнірі.

Перед стартом змагань "синьо-жовті" звернули увагу світу на війну в рідній країні. Гравці нашої національної команди записали відео з закликом допомагати Україні.

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Важливий меседж для світу

На ньому показані кадри руйнувань рідних населених пунктів футболістів через російську агресію. У звернені кожен гравець розповів про рідний край, який наразі має боротися за своє вільне майбутнє.

Наші міста теж хотіли б приймати Євро, але зараз вони борються не за турнір, а за свободу. І тому ми закликаємо всі країни-учасниці чемпіонату Європи допомагати Україні,

– йдеться у заяві УАФ.

У цьому відео знялися 13 футболістів, які представляють міста чи селища, що зазнають масованих обстрілів або є тимчасово окупованими:

Андрій Лунін і Михайло Мудрик (Красноград, Харківщина)

Микола Шапаренко (Велика Новосілка, Донеччина)

Сергій Сидорчук (Запоріжжя)

Олександр Зубков (Макіївка, Донеччина)

Максим Таловєров та Анатолій Трубін (Донецьк)

Микола Матвієнко (Саки, Крим)

Олександр Зінченко (Радомишль, Житомирщина)

Руслан Маліновський (Житомир)

Артем Довбик (Черкаси)

Віктор Циганков (Вінниця)

Ілля Забарний (Київ)

Дивіться відео зі зверненням збірної України до світу

Зазначимо, що також ще з 2014 року окупована рідна Горлівка головного тренера "синьо-жовтих" Сергія Реброва.

. Євро-2024 відбудеться у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Збірна України зіграє у групі Е разом із Бельгією, Румунією та Словаччиною.

Нагадаємо, що перший матч "синьо-жовті" проведуть 17 червня о 16:00. Першим суперником на турнірі стане збірна Румунії.