"Так і має бути": Різник прокоментував конкуренцію у збірній

Учора в польському Гданську гравці збірної України провели перше ігрове тренування в процесі підготовки до матчу з Італією. Своїми враженнями від заняття поділився воротар Дмитро Різник.

Воротар наголосив, що команда перебуває у повній готовності. За його словами, збірна відпрацьовує багато тактичних занять та деталей.

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Підготовка збірної до матчу

"Сьогодні займалися на трохи слизькому полі, попадали трохи, але все це — те, що треба для відпрацювання ударів. Як голкіпер скажу, що наші гравці, які їх завдавали, усі в повній готовності. Майстерно виконували. Хто конкретно? Не скажу, адже було дуже багато ударів, і я не звертав на це уваги.

Зараз уже багато тактичних занять, відпрацьовуємо багато деталей. Не буду розкривати секрети, але сподіваюся, що вони спрацюють у матчі. Триває інтенсивна робота, хлопці викладаються на всі сто. Усі спілкуються між собою, підказують один одному. Так легше готуватися, і багато хто каже, що це половина справи. Якщо на полі важко, а тобі підказують щось, то стає краще", – розповів Різник.

Про конкуренцію у збірній

За його словами, легіонери, які прибули до розташування збірної, перебувають у гарному настрої перед відповідальною грою. Аналізуючи склад суперників, голкіпер "синьо-жовтих" наголосив, там усі — зіркові гравці.

У нас у голкіперському цеху збірної конкуренція на високому рівні. Але я вважаю, що так і має бути. Це здорове явище. А вирішуватиме все, звичайно, тренер,

– сказав Дмитро.

, матч відбору Євро-2024 між збірними України й Італії відбудеться 20 листопада в німецькому Леверкузені на стадіоні "БайАрена". Початок гри о 21:45.