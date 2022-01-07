Гравці ПСЖ знущалися з Верратті, вкравши у нього телефон: кумедне відео

Гравець ПСЖ Марко Верратті зазнав неоднозначного та дивного розіграшу з боку партнерів по команді. Однак, у роздягальні ПСЖ панує весела та дружня атмосфера.

Гравці після важкого тренування вирішили сходити в басейн на базі клубу, прихопивши телефон італійця.

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Маркіньос, Мбаппе і Паредес весело жонглювали телефоном Верратті у басейні, тоді як сам італієць спочатку спокійно просив повернути йому мобільник, а потім нервово бігав біля бортика, вимагаючи віддати телефон.

Відео епізоду

Останній матч ПСЖ

У поєдинку 1/16 фіналу Кубка Франції паризький ПСЖ на виїзді розбив Ванн із рахунком 4:0 та вийшов до наступної стадії турніру. Хет-триком відзначився 23-річний французький форвард Кіліан Мбаппе.