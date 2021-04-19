Гравці клубів Суперліги не зможуть грати за свої збірні: хто з українців опинився під загрозою

12 топових європейських футбольних клубів оголосили про створення Суперліги. А в УЄФА їм за це пригрозили дискваліфікацією. Покарання можуть бути й для гравців цих команд.

Офіційними організаторами Суперліги є 12 клубів. Це шість англійських команд (Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Тоттенхем, Челсі та Арсенал), а також по три іспанські (Реал, Барселона та Атлетіко) та італійські (Ювентус, Інтер та Мілан).

Детальніше Європейські клуби оголосили про створення Суперліги: все, що варто знати про цей турнір

Президент УЄФА Александер Чеферін висловився з критикою на адресу цих клубів та їх керівників. Але попередження прозвучало і для футболістів цих клубів.

"Гравцям, які будуть грати в Суперлізі, буде заборонено брати участь в чемпіонатах світу і Європи. Їм не дозволять грати за свої збірні", – заявив Чеферін.

Вже у червні стартує Євро-2020, де чимало футболістів будуть представляти ці клуби. Україна, у такому випадку, може залишитися без двох гравців. Мова йде про воротаря Андрія Луніна, який виступає за Реал, а також Олександра Зінченка з Манчестер Сіті. Вони ж не допоможуть нам у відборі на чемпіонат світу, який продовжиться у вересні 2021 року.