Футболісти венесуельського клубу демонстративно не забили всі пенальті в серії: деталі скандалу

Судді прийняли контроверсійний рішення проти гравців Каракаса у матчі чемпіонату Венесуели. Через це футболісти вирішили зірвати виставкову серію пенальті.

У чемпіонаті Венесуели відбувся скандальний матч 5 туру. Участь у матчі взяли столичний Каракас та Депортіво Тачіра із Сан-Крістобаля, пише 24 Канал.

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Акція протесту

Команди обмінялись голами у першому таймі, а у компенсований час стався резонансний момент. Суддя відмовився зарахувати гол Каракаса, після чого ще і вилучив двох гравців столичного клубу.

Після гри була запланована серія пенальті. У підсумку гравці Каракаса вирішили саботувати її та демонстративно били повз ворота. Кожен з трьох ударів команди не летів навіть у ствір. При цьому ще і воротар команди відмовлявся відбивати удари Депортіво Тачіра.

Як Каракас саботував серію пенальті:

Втім ця серія пенальті не мала спортивної мотивації, вона проходила в рамках "Кубку Короля брендів". Це змагання є суто спонсорським та включає в себе суто серію пенальті. Її підсумки не впливають на результат, тому підсумковий рахунок залишився 1:1.

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Відзначимо, що минулого сезону саме ці команди визначали долю чемпіонства. Тоді у суперфіналі Депортиво Тачіра взяв гору з рахунком 2:1. Наразі команда із Сан-Крістобаля є одним із лідерів у чемпіонаті Венесуели, а Каракас поки посідає дев'яту сходинку.