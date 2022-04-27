Гравці Динамо зустрілися з українськими біженцями перед поєдинком з Боруссією: яскраві фото

Київське Динамо обіграло дортмундську Боруссію у благодійному мачті. Схоже, що наші вболівальники зарядили позитивом та мотивацією українських футболістів перед грою.

Динамо зустрілося з земляками перед матчем

Футболісти зарядилися позитивом перед матчем, зустрівшись з українськими біженцями, які приїхали під готель, де зупинилася делегація динамівців, щоб провести "біло-синіх" на гру.

До слова Динамо обіграло Боруссію у благодійному матчі в Дортмунді: відеоогляд

Разом з українцями, які виїхали з рідної країни, рятуючись від війни, поспілкуватися із динамівцями прийшли також Генеральний консул України в Німеччині Ірина Шум, а також її польський колега Куба Вавжиняк.



Футболісти зустрілися з вболівальниками / Фото з сайту Динамо



Українські вболівальники підтримали команду / Фото з сайту Динамо



Гравці Динамо зустрілося з вболівальниками / Фото з сайту клуба

У черговому благодійному матчі київське Динамо несподівано обіграло дортмундську Боруссію на стадіоні "Сигнал Ідуна Парк". Матч закінчився з рахунком 2:3.

Голами відзначились Буяльський та Ванат (двічі).

Цей поєдинок відвідало 35 тисяч уболівальників, що є дуже солідним показником як для товариської гри.