Гравці Динамо після матчу вшанували пам'ять загиблого на війні фаната: фото та відео

Футболісти київського Динамо після гри з Ренном в Лізі Європи пішли подякувати вболівальникам команди. І вшанували пам'ять загиблого фаната.

Динамо поступилося Ренну у матчі Ліги Європи й остаточно втратило шанси вийти в плей-офф турнірі. Це четверта поспіль поразка для киян в групі Ліги Європи.

Детальніше Динамо вдруге програло Ренну і сказало "до побачення" плей-офф Ліги Європи: відео

Сам матч відбувся в Кракові, але частина вболівальників Динамо таки зуміла потрапити на гру. На секторі вони вивісили банер в пам'ять про загиблого фаната команди Максима Яловцова з позивним "Регбіст". Він загинув на війні під час бойового завдання в тилу ворога.

Футболісти Динамо вшанували його пам'ять, сфотографувавшись з банером на його честь та вболівальниками.