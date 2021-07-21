Гравці Бока Хуніорс влаштували бійку з поліцією після вильоту з Копа Лібертадорес, їх затримали

Аргентинський Бока Хуніорс вилетів з Копа Лібертадорес, в 1/8 фіналу поступившись бразильському Атлетіко Мінейро. Футболісти аргентинського клубу були розлючені після матчу, що вилилося в сутички з поліцією. Деякі з гравців були затримані.

Обидва матчі між Бока Хуніорс та Атлетіко Мінейро закінчилися з однаковим рахунком 0:0. Тож переможця пари довелося визначати у серії пенальті, де влучнішими виявилися футболісти саме бразильської команди.

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Однак гравці Бока Хуніорс вирішили, що їх засудили в цьому матчі (арбітр не зарахував гол після перегляду відеоповтору).

Після гри в підтрибунних приміщеннях стадіону футболісти влаштували сутички з поліцією. В хід йшли всі речі, які були під рукою. В тому числі і металева огорожа.

В один з моментів захисник Маркос Рохо навіть намагався використати вогнегасник, але партнерам вдалося його зупинити.

В Атлетіко Мінейро заявили, що суперники після гри намагалися прорватися до них у роздягальню. І лише поліції вдалося їх зупинити. Правда для цього довелося використати сльозогінний газ.

Місцеві видання повідомляють, що внаслідок сутички вісім осіб було затримано. Це гравці та персонал аргентинської команди. Їх доставили до поліцейського відділку. У справу довелося втручатися аргентинським дипломатам. Лише після цього затриманих відпустили.