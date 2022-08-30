Гравець збірної України залишився без клубу в НБА

Українського баскетболіста Святослава Михайлюка раптово було відраховано зі складу клубу НБА Торонто Репторс.

Інформацію про відрахування Михайлюка зі складу команди повідомив інсайдер Шемс Чаранія. Сам клуб жодної інформації про це не надав, але українця немає у ростері команди на офіційній сторінці канадської команди.

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Причини такого рішення не називаються.

Михайлюк став гравцем Торонто влітку 2021 року. За сезон він зіграв у 59 матчах за команду, у тому числі вперше і в плей-офф. В регулярному сезоні Михайлюк в середньому набирав 4,6 очка, робив 1,6 підбирань, 0,8 передач та 0,4 перехоплення за 12,8 хвилини на майданчику.

Свій дебютний сезон в НБА Михайлюк розпочав в команді Лос-Анджелес Лейкерс, яка обрала його під 47 номером на драфті у 2018 році. Але вже посеред сезону в лютому 2019 року його обміняти в Детройт Пістонс. Там він виступав до березня 2021 року, поки його не обміняли в Оклахома-Сіті Тандер. Влітку 2021 року він підписав контракт з Торонто як вільний агент.

Зараз Михайлюк у складі збірної України готується до матчів Євробаскет-2022. Перший матч наша команда проведе вже 2 вересня проти збірної Великої Британії.