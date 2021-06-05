Гравець збірної Швеції залякує суперників шаленими голами напередодні Євро-2020: відео

5 червня 2021 , 16:20
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Джерело:

твітер збірної Швеції

Збірна Швеції готується до чемпіонату Європи-2020. Вінгер команди Віктор Классон переміг у змаганнях на тренуванні.

Снайперський удар

Тренери збірної Швеції вирішили урізноманітнити тренування команди. Тренерський штаб зробив для футболістів змагання.

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Переможцем змагань мав стати той гравець, який завдасть найточніший удар. Найвлучнішим став лівий вінгер збірної Швеції та російського Краснодару Віктор Классон. Футболіст отримав скидання та з меж штрафного потужно поцілив прямо у дев'ятку воріт. Голкіпер лише поглядом провів м'яч.

  • У груповому етапі Євро-2020 Швеція зіграє проти Іспанії, Словаччини та Польщі.
  • Классон у сезоні-2020/2021 відіграв у футболці російського клубу 33 матчі, у яких забив 8 голів та віддав 6 асистів.

Відео голу Классона

 

Автор: Софія Кулай