Гравець збірної Польщі переконав усіх легіонерів покинути російський клуб
3 березня 2022 , 13:16Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "ШАХ і ШАХ"
Російський ФК Краснодар найближчим часом залишиться без іноземних футболістів. Півзахисник Краснодара Гжегож Крихов'як зібрав усіх іноземців російського клубу та переконав їх достроково покинути команду.
Рішення легіонери прийняли одноголосно. Зазначимо, що в Краснодарі виступали більше десяти футболістів з інших країн.
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В клубі виступають легіонери: Урош Спаїч, Кайо Панталеао, Крістіан Рамірес, Олександр Мартинович, Ремі Кабелла, Віктор Классон, Тонні Вільєна та Джон Кордоба.
Росію покидають всі легіонери
- Раніше про своє рішення розірвати контракт з Краснодаром оголосив німецький наставник Даніель Фарке. Він пропрацював у клубі менш ніж два місяці.
- Іноземні футболісти одноголосно підтримують ідею розірвати свої контракти з росіянами через війну в Україні. Кілька днів тому УЄФА ухвалив рішення про виключення усіх російських клубів з європейських турнірів.
- Також російські клуби покидають і українці. Ярослав Ракіцький залишив Зеніт. Контракт 32-річного футболіста розірвано на його прохання.
- З тренерського штабу Ахмата пішли два українські фахівці. Також з великою ймовірністю Ахмат залишить і український півзахисник Артем Полярус.
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