Гравець збірної Ірану увійшов в історію чемпіонатів світу завдяки голу у ворота Уельсу: відео

Збірна Ірану здобула перемогу на чемпіонаті світу у матчі проти Уельсу. Обидва голи іранці забили вже у компенсований арбітром час.

У матчі між збірними Ірану та Уельсу арбітр компенсував одразу дев'ять хвилин. Причин для такого було те, що наприкінці зустрічі виникла пауза, коли червону картку отримав голкіпер валлійців.

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Тож Іран обидва голи забив, коли був у більшості. Перший гол на рахунку Рузбеха Чемші. Він відзначився, коли таймер показував 97 хвилин та 56 секунд.

Цей гол – найпізніший гол, який приніс перемогу, на чемпіонатах світу, починаючи з 1966 року коли почалася точна фіксація взяття воріт (за винятком голів, забитих в екстратаймі).

До цього рекорд належав Тоні Кроосу, який у 2018 році за збірну Німеччини забив у ворота Швеції на 94 хвилині та 42 секунді.

Відео голу Чемші