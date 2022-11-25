Побачив її перед собою воротар валійців Вейн Хеннессі. Причиною стала дуже груба гра за межами штрафного майданчика.
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Перша червона на ЧС-2022
Епізод трапився на 85 хвилині гри. Іран вибіг у швидку контратаку на ворота Уельсу. Нападник Порту Мехді Таремі здійснив вдале забігання з центру поля й встиг прокинути м'яч.
Вже після цього Вейн Хеннессі, який вибіг зі штрафного майданчика метрів на 15, врізався коліном у щелепу нападника іранців.
Арбітр гри миттю підбіг на місце інциденту та одразу показав голкіперу жовту картку. Втім, після протесту іранців він таки пішов переглянути повтор епізоду в системі VAR.
Лише після цього суддя повернувся та показав воротарю Уельсу червону картку. Вейн Хеннессі навіть не сперечався.
Ситуація в групі В
- Коли Іран залишився в більшості, то зміг перевернути гру та в підсумку виграти її – 2:0. Це дозволило команді піднятися на друге місце групи В з трьома очками.
- Першою йде Англія – теж 3 очки. А США й Уельс, маючи по одному заліковому пункту, ділять третє й четверте місце. Втім, в Англії та США ще є гра в запасі – одне проти одного.