Гравець Вереса забив безглуздий гол у власні ворота з-за меж штрафного: відео моменту

Верес та Металіст зіграли між собою на товариському турнірі Winter Cup. Рівняни програли після автоголу у власні ворота.

Засмутив одразу обох голкіперів

Рівненський клуб зазнав другої поразки поспіль на турнірі Winter Cup, який відбувається у Туреччині. Підопічні Юрія Вірта не змогли переграти лідера Першої ліги України Металіст, пише 24 канал.

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Хоча на 52-й хвилині першими нулі на табло "розмочили" рівняни. Голом відзначився Ігор Солдат. Однак футболіст Вереса вирішив на одному м'ячі не зупинятись. Автогол Солдата у власні ворота заслуговує особливої уваги.

Ігор під тиском суперників вирішив розрядити ситуацію та віддати м'яч назад на голкіпера. Однак до такого не був готовий страж воріт Вереса, який вийшов далеко з лінії своїх володінь. М'яч просто перелетів воротаря та попрямував у сітку – 1:1.

Солдату залишалось лише схопитись за голову після такого ляпу. На екваторі тайму вже харків'яни повели у рахунку та поставили на цьому остаточну крапку з пенальті – 2:1 перемога Металіста.

Верес вдруге поступається у товариському турнірі. Першої поразки рівненський клуб зазнав від Полісся (2:1).

У тій зустрічі зіграв непереможний український боксер Олександр Усик, який дебютував у футболі за професійний клуб. Боксер зіграв за Полісся.

Відео автоголу Солдата