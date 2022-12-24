Удар шайбою в обличчя: гравець НХЛ отримав небезпечну травму в хокейному матчі – відео

Американський захисник Вашингтона Джон Карлсон зазнав небезпечної травми під час матчу регулярного чемпіонату НХЛ. Хокеїст був терміново доставлений в лікарню.

Ледь не завершився трагедією матч чемпіонату НХЛ між Вашингтоном та Вінніпегом (4:1). Під час одного з епізодів травму голови отримав захисник Кепіталз Джон Карлсон.

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На початку третього періоду канадський захисник гостей Бренден Діллон завдав кидку в напрямку воріт Вашингтона. На шляху шайби опинився Карлсон, якому снаряд влучив прямо в обличчя.

Від моторошного удару американець одразу впав на лід, на якому з'явилися краплі кров. Судді зупинили гру, щоб постраждалому хокеїсту надали першу допомогу. Карсон самостійно залишив майданчик, але через сильну кровотечу не зміг продовжити гру.

Відео моторошного удару шайбою

Після поєдинку хокеїста відправили до лікарні, де медики визначили ступінь ушкодження. За словами тренера Кепіталз Пітера Лавіолетта, життю Карлсона нічого не загрожує.

Що відомо про Джона Карлсона