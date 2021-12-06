Гравець Тоттенхема "зняв павучка" з дев'ятки воріт суперника: відео феноменального голу
Джерело:24 канал
Тоттенхем розгромив Норвіч у 15-му турі АПЛ. Погром гостей розпочав Лукас Моура.
Такі не беруться
Вже на 10-й хвилині матчу рахунок було відкрито. Дебютний гол Лукаса Моури у сезоні-2021/2022 в АПЛ став справжньою "вишенькою на торті" у зустрічі з Норвічем.
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Бразилець ефектно обійшов суперника, обігрався у стіночку з Сон Хин Міном та потужним ударом з-за меж штрафного прошив дев'ятку воріт гостей. Голкіпер Норвіча не мав жодних шансів, щоб дотягнутись до м'яча. Це взяття воріт розпочало погром "канарок".Цікаво. У цьому сезоні Моура забив у футболці Тоттенхема три голи у 19 поєдинках в усіх турнірах, у яких також відзначився трьома аситами.
Ще двічі м'яч побував у воротах Норвіча по перерві. Результативні удари в активі Давісона Санчеса та Сон Хин Міна, який додав до асисту ще й гол. У підсумку – 3:0 переконлива перемога "шпор".
- Завдяки позитивному результату підопічні Антоніо Конте замикають п'ятірку найкращих у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму доробку 25 очок.
- Найближчий конкурент, яким є Вест Хем Андрія Ярмоленка, випереджає Тоттенхем на два пункти.
- Лідером англійського чемпіонату залишається Манчестер Сіті.
Відеоогляд матчу (гол Моури з 0:26)