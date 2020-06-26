Гравець "Шахтаря" Владислав Вакула може поповнити склад "Ференцварошу", який очолює Ребров. У ньому бачить заміну для Зубкова, який може покинути клуб.

Про зацікавленість зі сторони команди Реброва "Ференцварошу" повідомляє Футбол 24.

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Заміна Зубкова

21-річний нападник є одним із головних кандидатів на заміну Зубкова. Якщо не вдасться домовитись із "Шахтарем" про повноцінний трансфер, якому належить контракт футболіста або сам Зубков захоче продовжити кар'єру у іншій команді.

Також Вакула може зіграти у центрі атакувальної лінії і стати конкурентом для Франка Болі.

Завдяки хорошим показникам Зубкова, українцем зацікавились декілька клубів Серії А та "Фенербахче". У цьому сезоні Олександр дев'ять разів засмучував голкіперів суперників та ще шість разів асистував партнерам.

Додамо, що цього сезону Владислав Вакула ще не зіграв жодного офіційного матчу за донеччан. Першу половину чемпіонату футболіст провів у "Маріуполі", де в 15 поєдинках забив тричі та віддав одну гольову передачу.

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