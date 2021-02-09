Футболіст Шахтаря у стані алкогольного сп'яніння розбив Mercedes у ДТП: фото та відео

21-річний вінгер Шахтаря Владислав Вакула 8 лютого потрапив в аварію у Маріуполі. Футболіст перебував у стані алкогольного сп'яніння.

ДТП за участю автомобіля Владислава Вакули сталась 8 лютого о першій годині ночі. 21-річний гравець, якого нещодавно відрахували з Десни, не впорався з керуванням на одному з поворотів у Маріуполі, виїхавши у дорожній знак на тротуарі.

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ДТП за участю Вакули

Цікаво, що сталось все на очах у патрульної поліції. Гравець сам перебував у автомобілі та не отримав жодних травм. Mercedes Вакули також не був надто розбитий. Зазначають, що гравець був у стані алкогольного сп'яніння. Владислав міг повертатись зі святкування дня народження віцепрезидента Маріуполя Андрія Саніна, якому 7 лютого виповнилось 47 років.

Нещодавно Вакула мав проблеми з режимом. Гравець грубо порушив дисципліну, тому не пробув у клубі з Чернігова і півмісяця. Рішення розірвати орендну угоду з Владиславом керівництво клубу прийняло миттєво, поговоривши з тренерським штабом команди.

Шахтар теж шокований поведінкою перспективного вінгера. Як заявив директор "гірників" з футболу та легенда клубу Даріо Срна, вони дають останній шанс Вакулі проявити свій талант. Друге коло УПЛ гравець швидше за все проведе у складі Маріуполя. Вакула вже раніше виступав за маріупольську команду у 2018 році.

У цьому сезоні в УПЛ провів лише 2 матчів у всіх турнірах, у яких результативними діями не запам'ятався.